В Туркестане вынесен приговор по громкому делу о хищении бюджетных средств в системе образования Шардаринского района, передает BAQ.KZ со ссылкой на Otyrar. На скамье подсудимых оказались 15 человек, которых обвиняли в присвоении почти 3,7 миллиарда тенге.

Главной фигуранткой дела стала руководитель отдела образования Акшагуль Бердиалиева — суд приговорил её к 10 годам лишения свободы. Восемь бухгалтеров получили по 7 лет тюрьмы. Ещё несколько подсудимых признаны виновными в халатности, четверо — освобождены по амнистии, а двум женщинам с малолетними детьми разрешено отсрочить начало наказания на пять лет.

По решению суда имущество, нажитое преступным путём, изъято в доход государства: около 20 объектов движимого и недвижимого имущества, включая ювелирный магазин. Однако ущерб возмещён лишь частично — сумма присвоенных средств составляла от 22 до 200 миллионов тенге на каждого фигуранта.

Оглашение приговора сопровождалось бурной реакцией: многие подсудимые и их родственники не сдерживали слёз. Часть обвиняемых намерена подать апелляцию. Следствие по делу велось почти год, материалы составили 730 томов. Всего в восьми районах Туркестанской области сотрудники отделов образования подозреваются в хищении около 12 миллиардов тенге.