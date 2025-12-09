Аким Туркестанской области на брифинге в Службе центральных коммуникаций прокомментировал меры по сокращению площадей водозатратных культур и подготовку региона к возможному дефициту воды в 2025 году. Вопрос был поднят после заявления вице-премьера Каната Бозумбаева о том, что в ряде областей плановые показатели по снижению таких культур в текущем году выполнены не полностью. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Это явление наблюдается не только в нашем регионе, но и во всем мире. Нехватка воды, по прогнозам, сохранится и в следующем году. Всё зависит от осадков — снега и дождя. Если зимой будут хорошие осадки и в соседних странах — Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане — то воды хватит. Если нет, то нас ожидает дефицит воды. Мы к этому готовы", — отметил Нуралхан Кушеров.

Он сообщил, что регион уже сокращает площади под наиболее водоемкие культуры.

"В прошлом году нам было выделено шесть тысяч гектаров под рис. В этом году выделено три с половиной гектара. Мы объяснили всем местным хозяйствам: если воды нет, то, посеяв, вы понесёте убытки. Мы должны перейти на современные водообрабатывающие технологии, об этом постоянно говорит Глава государства. В этом году мы внедрили такие технологии на 59 тысячах гектаров. На следующий год планируем внедрить ещё 50 тысяч гектаров", — отметил руководитель области.

По его словам, изношенность оросительной инфраструктуры остаётся одной из главных проблем региона.