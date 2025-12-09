В Туркестане прогнозируют водный дефицит: что изменится в аграрной политике региона
Посевы риса уменьшены, а площади капельного орошения вырастут на 50 тысяч гектаров.
Аким Туркестанской области на брифинге в Службе центральных коммуникаций прокомментировал меры по сокращению площадей водозатратных культур и подготовку региона к возможному дефициту воды в 2025 году. Вопрос был поднят после заявления вице-премьера Каната Бозумбаева о том, что в ряде областей плановые показатели по снижению таких культур в текущем году выполнены не полностью. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.
"Это явление наблюдается не только в нашем регионе, но и во всем мире. Нехватка воды, по прогнозам, сохранится и в следующем году. Всё зависит от осадков — снега и дождя. Если зимой будут хорошие осадки и в соседних странах — Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане — то воды хватит. Если нет, то нас ожидает дефицит воды. Мы к этому готовы", — отметил Нуралхан Кушеров.
Он сообщил, что регион уже сокращает площади под наиболее водоемкие культуры.
"В прошлом году нам было выделено шесть тысяч гектаров под рис. В этом году выделено три с половиной гектара. Мы объяснили всем местным хозяйствам: если воды нет, то, посеяв, вы понесёте убытки. Мы должны перейти на современные водообрабатывающие технологии, об этом постоянно говорит Глава государства. В этом году мы внедрили такие технологии на 59 тысячах гектаров. На следующий год планируем внедрить ещё 50 тысяч гектаров", — отметил руководитель области.
По его словам, изношенность оросительной инфраструктуры остаётся одной из главных проблем региона.
"76 процентов наших каналов изношены. За счёт их ремонта мы снизим потери воды до 50 процентов. Благодаря двум этим мерам — модернизации каналов и переходу на водосберегающие технологии — к 2030 году мы сможем экономить 1,2 миллиарда кубометров воды", — подчеркнул аким.
