Около 200 мастеров из Казахстана и других стран привезли в Туркестан керамику, украшения, дизайнерскую одежду, изделия из дерева, кожи, металла, войлока и текстиля. Международная ярмарка Turkistan Brand Craft Fair-2026 проходит в Центре ремесленников.

На площадке представлены авторские сувениры, национальная и дизайнерская одежда, ювелирные изделия, натуральная и экологически чистая продукция.

Организаторы рассчитывают, что ярмарка поможет мастерам не только показать свои работы, но и продавать их напрямую, находить покупателей и деловых партнеров.

Директор туристического информационного центра Open Turkistan Аскар Абубакиров отметил, что у многих мастеров есть сильный продукт, но не всегда есть возможности для современной упаковки, маркетинга, цифрового продвижения и выхода на новые рынки.

Отдельно на ярмарку пригласили финалистов республиканского проекта «Одно село - один продукт». Участники из сельской местности получили возможность представить свои товары туристам, бизнесу и более широкой аудитории.

В открытии ярмарки принял участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев.

«3 марта 2025 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал специальный закон «Об особом статусе города Туркестана». В принятом законе предусмотрены меры государственной поддержки мастеров в сфере ремесел, открыты пути для развития бизнеса местных ремесленников и продвижения их продукции. Для туристов изделия местных ремесел являются одним из главных объектов интереса. Поэтому мы определили системную поддержку ремесленников как один из основных приоритетов в развитии туризма. Сегодняшняя выставка дает большую возможность ремесленникам обменяться опытом, продвигать свою продукцию на международном уровне и установить новые партнерские связи. Призываю вас вместе превратить Туркестан в крупный международный центр туризма!» - сказал Ертай Алтаев.

После открытия он вместе с председателем объединения ремесленников Турции KUYAM Зубейде Атаном Бюльбюлем и вице-президентом индийской организации World Crafts Council Сундипом Кумаром осмотрел ярмарку.

Ставка на туризм и ремесла

По данным акимата, за восемь месяцев 2026 года в местах размещения Туркестанской области обслужили 347,6 тысячи туристов. Это вдвое больше, чем в 2018 году.

Поток туристов в природные территории вырос в четыре раза и достиг 161,5 тысячи человек.

Объем услуг гостиниц и других мест размещения составил 8,5 млрд теңге. Это в семь раз больше показателя 2018 года.

Количество койко-мест выросло вдвое и достигло 10 335.

В экономику региона привлекли более 612 млрд теңге инвестиций. В туристической отрасли создано 19,2 тысячи новых рабочих мест.

Сейчас в области работают 278 объектов размещения, включая гостиницы, хостелы, зоны отдыха и детские лагеря. Их число с 2018 года увеличилось вдвое.

Туркестанская область остается лидером страны по лечебно-оздоровительному туризму. Из 175 таких учреждений в Казахстане 117 находятся в регионе. По сравнению с 2018 годом этот показатель вырос в три раза.

Ярмарка должна стать площадкой, где ремесла соединяются с предпринимательством, туризмом, креативной индустрией и международным сотрудничеством.