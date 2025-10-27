В Туркестане задержали подсудимого, сбежавшего из больницы
Задержанный помещён в следственный изолятор.
Сегодня, 06:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:22Сегодня, 06:22
98Фото: Pixabay.com
В Туркестане сотрудники полиции задержали подсудимого, ранее сбежавшего из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, передаёт BAQ.KZ.
Как уточнили в ведомстве, беглеца удалось обнаружить в доме его знакомого на территории города.
"Задержанный помещён в следственный изолятор. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводится досудебное расследование", — отметили в департаменте полиции.
Самое читаемое
- "Золото за Казахстан!" Боец Санжар Картай победил на юношеских Азиатских играх в Бахрейне
- Более 460 тонн продукции привезли на финальную ярмарку в Астане
- Казахстанские легкоатлеты завоевали ещё две медали на юношеской Азиаде в Бахрейне
- Мотоциклист погиб при столкновении с лошадью в Актау
- В Казахстан с визитом прибудут высокопоставленные представители Госдепартамента США