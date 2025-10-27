  • 27 Октября, 07:18

В Туркестане задержали подсудимого, сбежавшего из больницы

Задержанный помещён в следственный изолятор.

Сегодня, 06:22
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 06:22
Сегодня, 06:22
98
Фото: Pixabay.com

В Туркестане сотрудники полиции задержали подсудимого, ранее сбежавшего из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, передаёт BAQ.KZ.

Как уточнили в ведомстве, беглеца удалось обнаружить в доме его знакомого на территории города.

"Задержанный помещён в следственный изолятор. В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Проводится досудебное расследование", — отметили в департаменте полиции.

Самое читаемое

Наверх