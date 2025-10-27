В Туркестане сотрудники полиции задержали подсудимого, ранее сбежавшего из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области, передаёт BAQ.KZ.

Как уточнили в ведомстве, беглеца удалось обнаружить в доме его знакомого на территории города.