Прокуратура Сарыагашского района провела проверку соблюдения норм Трудового и Бюджетного кодексов в сфере инклюзивного образования и выявила серьёзные нарушения в работе 23 школ, передает BAQ.KZ.

Как установили сотрудники ведомства, занятия на дому для 64 детей с особыми образовательными потребностями фактически не проводились, несмотря на то, что педагогам продолжали начислять заработную плату за якобы проведённые уроки.

Через систему учёта "D.MED" было установлено, что большинство этих школьников в течение длительного времени находились на лечении в различных медицинских учреждениях по всей стране, что физически исключало возможность обучения на дому. Несмотря на это, школы отчитывались о полном объёме выполненных занятий.

Один из ярких примеров — ученик школы №16, который почти весь учебный год провёл в больнице, однако педагогам всё равно начислили зарплату за его "обучение" в размере 319 101 тенге.

В общей сложности сумма незаконно выплаченных бюджетных средств составила 4 255 997 тенге.

По результатам прокурорского надзора деньги были возвращены в бюджет, а 311 работников образования привлечены к дисциплинарной ответственности.