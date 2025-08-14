В Туркестанской области 43-летняя жительница Орынкуль Нурабаева стала мамой троих мальчиков, родившихся в результате планового кесарева сечения на 35-й неделе беременности, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Otyrar. Вес новорождённых составил 2265, 2435 и 2450 граммов. По словам врачей, состояние матери и детей стабильное, они уже дома под наблюдением медиков.

Конечно, было непросто, особенно в моём возрасте. Но как только я увидела малышей, все страхи ушли. Это счастье. Роды прошли по плану, — рассказала многодетная мама.

Для Орынкуль это одиннадцатые роды. Старшей дочери 26 лет, младшему из предыдущих детей — четыре года. Женщина уже бабушка — у неё пятеро внуков. Мальчиков, появившихся на свет в августе, назвали Аслан, Алихан и Алинур.