Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил о создании в регионе трех крупных кластеров — хлопкового, мясного и кукурузного. По его словам, такие меры приняты с учётом географических и климатических особенностей области, а также необходимости развития глубокой переработки и расширения производственных мощностей. Подробнее — в материале корреспондента BAQ.KZ.

"Создан хлопково-текстильный кластер, который включает выращивание элитных сортов хлопка с применением водосберегающих технологий и глубокую переработку сырья. Кластер обеспечивает все этапы производственного процесса — от выращивания хлопка до производства готовой текстильной продукции, такой как нити и ткани", — отметил Нуралхан Кушеров.

По его данным, в результате реализации пяти проектов в хлопковом кластере будет создано более 7 тысяч рабочих мест и привлечено 201 млрд тенге инвестиций. Урожайность хлопка увеличится в 2–3 раза, достигнув 60 центнеров с гектара, а годовой объем производства составит 229 тысяч тонн.

"В этом году в качестве пилотного проекта в Отырарском районе хлопок по новой методике был посеян на 32 тысячах гектарах. Урожайность была очень хорошей. Запущены два хлопкоперерабатывающих завода. Завершается строительство прядильной фабрики", — сообщил аким.

В рамках кукурузного кластера в Шардаринском районе завершается строительство завода "Казкрахмал" стоимостью 35 млрд тенге, который создаст 251 рабочее место. Предприятие будет перерабатывать 150 тысяч тонн кукурузы в год, выпуская 26 видов продукции. Площадь посевов кукурузы планируется увеличить с 40 до 70 тысяч гектаров к 2030 году.

Что касается мясного кластера, реализуются семь проектов общей стоимостью 50 млрд тенге, мощностью 35 тысяч тонн продукции и созданием 802 рабочих мест.

"Строятся крупные комплексы по откорму 50 тысяч голов крупного рогатого скота и глубокой переработке мясной продукции, а также современная скотоводческая биржа, не имеющие аналогов в Центральной Азии", — отметил глава региона.

Уже введены в эксплуатацию мясоперерабатывающие комплексы Kaz Eco Meat, Turkestan Agro.kz и Бес қара, что позволит дополнительно перерабатывать 35 тысяч тонн мяса.

В целом, развитие кластеров обеспечит фермеров гарантированным сбытом продукции и значительно усилит позиции отечественной глубокой переработки.

Кроме того, в Тюлькубасском районе компания "Қарқын Трейд" приступила к строительству крупной птицефабрики мясного направления стоимостью 53 млрд тенге. Предприятие будет производить 48 тысяч тонн мяса птицы в год.