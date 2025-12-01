В Туркестанской области на автодороге регионального значения произошло обрушение моста через реку Келес. Инцидент случился 17 декабря на 4,3 километра трассы КХ-20 Абай - Ушкын - Достык, в пределах Кошкаратинского сельского округа, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в акимате области, благодаря своевременно выявленным признакам угрозы движение по мосту было заранее остановлено. Это позволило избежать жертв и материального ущерба - пострадавших нет. Момент обрушения зафиксировали очевидцы на видео.

Мост находился на балансе областного ГКП "Оңтүстік жолдары". Сооружение было построено в 1970-х годах, в 2010 году прошло средний ремонт, а в 2024 году были выполнены работы по бетонированию береговых укреплений. Ранее на необходимость капитального ремонта указывали районные власти.

В настоящее время движение транспорта организовано по временным объездным путям. На месте работают сотрудники экстренных служб, полиции и местных исполнительных органов. Проводится техническое обследование для определения дальнейших мер по восстановлению моста.

В результате обрушения был также повреждён водопровод ТСЖ "Дарбаза", проходивший по мосту. Для 137 абонентов Кошкаратинского сельского округа и села Ушкын организован подвоз питьевой воды. Ситуация находится на контроле областных и районных властей.