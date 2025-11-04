В селе Акбулак Ордабасинского района новый учебный год начался в совершенно новом современном здании школы "Келешек", построенной в рамках национального проекта "Школы будущего", передает BAQ.KZ.

Эта школа стала долгожданным решением проблемы двух временных учебных заведений, где ранее обучались местные дети.

Ранее школьники посещали школу "Болашак", построенную в 2007 году методом асара, где всего в шести классных комнатах обучалось около 200 учеников с 1 по 9 классы. Старшеклассникам приходилось ежедневно ездить в соседнее село на занятия, преодолевая расстояние в 3,5 километра. Также в 2,5 километрах от села располагалась начальная глиняная школа "Карабастау", построенная в 1969 году, где обучалось более ста детей.

Строительство новой школы началось в 2023 году по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в рамках программы "Школы будущего". С сентября 2025 года учащиеся и педагоги обеих приспособленных школ полностью переведены в новое современное здание.

Сегодня в школе "Келешек" обучается 319 учеников, за ними следят 36 преподавателей. В двухэтажном здании оборудованы 28 учебных кабинетов, СТЕМ-кабинет, кабинет робототехники, спортивный и актовый залы, столовая на 80 мест, библиотека и медицинский кабинет. Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрен лифт, что делает школу максимально доступной для всех учеников.

Современно оборудованные классы, просторный спортзал и специализированные кабинеты создают все условия для получения качественного образования и развития талантов школьников.

По поручению Главы государства в Туркестанской области продолжается масштабное строительство "школ будущего". В прошлом году уже введены в эксплуатацию 13 новых школ, в текущем учебном году открылись еще 11, и до конца года планируется сдать в пользование еще 5 учебных заведений. Таким образом, программа продолжает значительно улучшать образовательную инфраструктуру региона и создаёт новые возможности для учащихся.