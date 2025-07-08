В Жетысайском районе Туркестанской области выявлено 65 случаев нарушения правил пользования поливной водой. Масштабные факты незаконного водопользования вскрыла рабочая группа Министерства водных ресурсов и ирригации РК в ходе мониторинга, передает BAQ.KZ.

Как сообщается, 61 нарушение связано с самовольной заменой сельхозкультур на более влаголюбивые без согласования с поставщиком воды. В трёх случаях фермеры проводили полив рисовых полей без заключённых договоров на подачу воды - что противоречит новым правилам, вступившим в силу в июне этого года.

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов лично прибыл в регион и провёл совещание с участием правоохранительных органов. Он подчеркнул, что выявленные нарушения - это часть проблемы "теневого" рынка воды, который подрывает законность и справедливое распределение ресурса в аграрном секторе.

"Мы усилили контроль, создали рабочие группы и ужесточили ответственность. Подключение полиции к этой работе значительно повысит эффективность", - отметил министр.

С 10 июня в Казахстане действуют новые Правила пользования поливной водой, предусматривающие штрафы в 1,5–2 раза выше тарифа за незаконное потребление. Также вступил в силу обновлённый Водный кодекс, расширивший полномочия бассейновых инспекций и усиливший санкции за нарушения.

Эксперты отмечают, что в условиях дефицита водных ресурсов и растущей нагрузки на ирригационные системы, подобные факты — это серьёзная угроза водной безопасности южных регионов страны.