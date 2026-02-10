Специальные прокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершили расследование по факту убийства, совершённого 13 лет назад, передает BAQ.KZ.

Трагедия произошла 12 октября 2012 года в Сайрамском районе. По данным следствия, шестеро мужчин избили потерпевшего, после чего доставили его на съёмную квартиру в городе Шымкент. В результате полученных травм мужчина скончался.

В отношении всех шестерых подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

В прокуратуре Туркестанской области напомнили, что в соответствии с Конституцией Республики Казахстан никто не вправе произвольно лишать человека жизни, а все граждане равны перед законом и судом.