В Туркестанской области раскрыто убийство, совершённое 13 лет назад
Специальные прокуроры Управления досудебного расследования прокуратуры Туркестанской области завершили расследование по факту убийства, совершённого 13 лет назад, передает BAQ.KZ.
Трагедия произошла 12 октября 2012 года в Сайрамском районе. По данным следствия, шестеро мужчин избили потерпевшего, после чего доставили его на съёмную квартиру в городе Шымкент. В результате полученных травм мужчина скончался.
В отношении всех шестерых подозреваемых судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
В прокуратуре Туркестанской области напомнили, что в соответствии с Конституцией Республики Казахстан никто не вправе произвольно лишать человека жизни, а все граждане равны перед законом и судом.
