Бывший главный врач ГКП "Казыгуртская районная центральная больница" и его соучастница оказались в центре расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму 115 млн тенге, передает BAQ.KZ.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Туркестанской области выяснил, что для реализации схемы оборудование для медицинского газоснабжения было искусственно разделено на отдельные составные части, что позволило заключить несколько договоров.

В схему были вовлечены подконтрольные подозреваемой коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых. Фактическая поставка оборудования осуществлялась сторонней компанией, однако акты приёмки и договоры оформлялись через фиктивные фирмы. После перечисления средств на счета компаний деньги обналичивались и распределялись между участниками схемы.

По данным следствия, на преступные доходы подозреваемая приобрела двухкомнатную квартиру в столице, которая уже арестована. Бывшему главврачу избрана мера пресечения в виде залога, его соучастница находится под домашним арестом.

Расследование продолжается, и иная информация не подлежит разглашению в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса.

Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге.