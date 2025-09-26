Прокуратура Сарыагашского района провела проверку в сфере инклюзивного образования и выявила серьезные нарушения, связанные с фиктивным начислением заработной платы педагогам, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Анализ исполнения Трудового и Бюджетного кодексов показал: в 23 школах района занятия на дому с детьми с особыми образовательными потребностями не проводились, несмотря на то, что за "уроки" учителям продолжали платить. Всего в список "обучающихся" попали 64 ребёнка, которые в действительности находились на длительном лечении в больницах по всей стране и физически не могли проходить обучение на дому.

Нарушения удалось выявить благодаря информации из цифровой системы "D.MED", где фиксируются данные о лечении и перемещении пациентов. Так, например, ученик школы №16 почти весь год находился на лечении, но педагоги всё это время получали деньги за якобы проведённые занятия. Сумма выплат по этому одному случаю составила 319 101 тенге.

Общий объём незаконно выплаченных средств составил 4 255 997 тенге. По акту прокурорского надзора эта сумма была возвращена в бюджет. Кроме того, 311 сотрудников образовательной сферы привлечены к дисциплинарной ответственности.