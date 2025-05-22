В Туркестанской области высадили 1000 деревьев у мавзолея Ясауи
Культура чистоты: в Туркестане работники культуры посадили 1000 деревьев.
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В Туркестанской области в честь Дня работников культуры и искусства прошла масштабная экологическая акция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Сотрудники учреждений культуры провели уборку у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и историко-культурного центра города, а также высадили 1000 деревьев в знак бережного отношения к историческому и природному наследию, передает BAQ.KZ.
Акция "Taza Like" стала частью масштабного экоинициативного движения, направленного на воспитание культуры чистоты и экологической ответственности среди населения.
Жанат Шардарбекова, руководитель библиотеки "Фараб", подчеркнула:
"Мы, как работники культуры, решили подать пример обществу. Перед праздником убрали территорию у мавзолея Ясауи и других священных мест. Радует, что благодаря программе “Таза Қазақстан” всё больше людей привыкают к порядку и чистоте".
По информации региональной службы коммуникаций:
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В области насчитывается 1780 объектов историко-культурного наследия;
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С февраля проходят субботники при участии учреждений культуры, музеев и реставрационных центров;
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С начала года более 46 600 работников культуры участвовали в уборке закреплённых территорий.
Уже в ближайшие дни планируются экологические мероприятия на территории археолого-архитектурного комплекса “Сауран” и пещеры Акмешит.
Программа "Таза Қазақстан" в Туркестанской области продолжает объединять тысячи неравнодушных людей. И вклад работников культуры — яркий пример того, как любовь к родной земле начинается с простого действия: убрать, посадить, сохранить.
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