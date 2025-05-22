В Туркестанской области в честь Дня работников культуры и искусства прошла масштабная экологическая акция в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан". Сотрудники учреждений культуры провели уборку у мавзолея Ходжи Ахмеда Ясауи и историко-культурного центра города, а также высадили 1000 деревьев в знак бережного отношения к историческому и природному наследию, передает BAQ.KZ.

Акция "Taza Like" стала частью масштабного экоинициативного движения, направленного на воспитание культуры чистоты и экологической ответственности среди населения.

Жанат Шардарбекова, руководитель библиотеки "Фараб", подчеркнула:

"Мы, как работники культуры, решили подать пример обществу. Перед праздником убрали территорию у мавзолея Ясауи и других священных мест. Радует, что благодаря программе “Таза Қазақстан” всё больше людей привыкают к порядку и чистоте".

По информации региональной службы коммуникаций:

В области насчитывается 1780 объектов историко-культурного наследия;

С февраля проходят субботники при участии учреждений культуры, музеев и реставрационных центров;

С начала года более 46 600 работников культуры участвовали в уборке закреплённых территорий.

Уже в ближайшие дни планируются экологические мероприятия на территории археолого-архитектурного комплекса “Сауран” и пещеры Акмешит.

Программа "Таза Қазақстан" в Туркестанской области продолжает объединять тысячи неравнодушных людей. И вклад работников культуры — яркий пример того, как любовь к родной земле начинается с простого действия: убрать, посадить, сохранить.