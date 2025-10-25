В Турции мужчина обязался выплачивать алименты на содержание котов после развода
Согласно бракоразводному соглашению, опека над питомцами передана бывшей супруге.
Бывшие супруги из Турции включили в бракоразводное соглашение пункт о выплате алиментов на содержание домашних животных. Мужчина согласился регулярно перечислять деньги на уход за двумя котами, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает издание Hürriyet, пара прожила в браке два года и рассталась из-за личных разногласий. Согласно документу, опека над питомцами передана бывшей супруге, а бывший муж обязался выплачивать по 10 тысяч турецких лир каждые три месяца.
В соглашении указано, что выплаты будут осуществляться в течение десяти лет или до конца жизни животных. Сумма алиментов будет индексироваться в соответствии с уровнем инфляции, определяемым Турецким институтом статистики.
Кроме того, мужчина выплатит экс-супруге 550 тысяч лир (примерно 1 миллион рублей) в качестве материальной компенсации. Других требований стороны не выдвигали.
Рассмотрение дела в семейном суде Стамбула назначено на ближайшее время.
Ранее в Китае сообщалось о похожем случае, когда пожилая женщина переписала завещание, оставив всё своё состояние — около 20 миллионов юаней (1,3 млрд тенге) — своим кошкам и собакам, поручив заботу о них ветеринарной клинике.
