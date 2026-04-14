В Шанлыурфа произошло вооружtнное нападение на школу, в результате которого пострадали 16 человек, передает BAQ.kz.

По данным Haberturk, инцидент произошёл в Анатолийской профессионально-технической средней школе имени Ахмета Коюнджу. По данным СМИ, молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия сначала во дворе учебного заведения, а затем продолжил стрельбу внутри здания.

После начала стрельбы в школе началась паника. Сообщается, что некоторые ученики пытались спастись, выпрыгивая из окон. Учебное заведение было оперативно эвакуировано.

Губернатор провинции Хасан Шылдак сообщил, что в результате нападения пострадали 16 человек. Среди них - четверо учителей, десять учеников, сотрудник столовой и полицейский. Четверо раненых находятся в состоянии средней тяжести.

По его словам, нападавший ранее учился в этой школе, однако позже был переведён в другое учебное заведение.

«После того как его окружили полицейские, он, понимая, что будет задержан, покончил с собой», - заявил губернатор.

Также сообщается, что стрелку было 19 лет. По предварительным данным, причиной нападения могло стать недовольство переводом в другую школу.

В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.