В Турции произошла стрельба в школе, ранены 16 человек
В турецкой провинции Шанлыурфа нападавший открыл огонь в школе и покончил с собой
В Шанлыурфа произошло вооружtнное нападение на школу, в результате которого пострадали 16 человек, передает BAQ.kz.
По данным Haberturk, инцидент произошёл в Анатолийской профессионально-технической средней школе имени Ахмета Коюнджу. По данным СМИ, молодой человек открыл огонь из длинноствольного оружия сначала во дворе учебного заведения, а затем продолжил стрельбу внутри здания.
После начала стрельбы в школе началась паника. Сообщается, что некоторые ученики пытались спастись, выпрыгивая из окон. Учебное заведение было оперативно эвакуировано.
Губернатор провинции Хасан Шылдак сообщил, что в результате нападения пострадали 16 человек. Среди них - четверо учителей, десять учеников, сотрудник столовой и полицейский. Четверо раненых находятся в состоянии средней тяжести.
По его словам, нападавший ранее учился в этой школе, однако позже был переведён в другое учебное заведение.
«После того как его окружили полицейские, он, понимая, что будет задержан, покончил с собой», - заявил губернатор.
Также сообщается, что стрелку было 19 лет. По предварительным данным, причиной нападения могло стать недовольство переводом в другую школу.
В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.
