Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в районе турецкой провинции Анталья, передает BAQ.KZ. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, отметив, что подземные толчки были зарегистрированы утром 8 декабря.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 15 километрах к северо-востоку от Антальи — крупного туристического и экономического центра с населением около 758 тысяч человек. Очаг расположился на глубине 95 километров, что характерно для глубокофокусных сейсмособытий, обычно ощущаемых на большой территории, но реже приводящих к серьёзным разрушениям.

На данный момент сообщения о пострадавших или материальном ущербе не поступали. Местные жители отмечали слабые и средние толчки, но инфраструктура и коммуникации, по предварительным данным, не пострадали.

Спасательные службы продолжают мониторинг ситуации, однако угрозы для населения не зафиксировано.