Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) принял решение аннулировать лицензии 149 судей, уличённых в участии в ставках на спортивные события, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на турецкие СМИ.

По данным совета, все фигуранты расследования ранее были отстранены от судейства на срок от восьми до двенадцати месяцев. Согласно регламенту, если отстранение длится более 45 дней, лицензия автоматически аннулируется.

Скандал затронул и арбитров высшей лиги — среди лишённых полномочий оказались шесть судей, обслуживавших матчи Турецкой суперлиги. В отношении одного из них, Зорбая Кючюка, расследование продолжается. Он утверждает, что не делал ставок, заявив о возможной краже своих персональных данных.

Президент Турецкой футбольной федерации (TFF) Ибрагим Хаджиосманоглу ранее сообщил, что из 571 зарегистрированного арбитра у 371 есть аккаунты в букмекерских конторах, а 152 активно делают ставки.

При этом нарушения фиксируются только в случае фактического участия в ставках, а не при наличии профиля. Хаджиосманоглу подчеркнул, что, несмотря на масштаб проблемы и репутационные потери, федерация не планирует привлекать иностранных судей.

По его словам, под подозрением также находятся около 3,7 тысячи футболистов, которые могли быть вовлечены в подобные схемы.

Местные СМИ уже называют этот случай крупнейшим коррупционным скандалом в истории турецкого футбола.





