В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 20:33 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Очаг землетрясения находился на глубине 9,2 километра.