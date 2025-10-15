  • 15 Октября, 09:17

В Турции зафиксировано землетрясение

Сегодня, 08:13
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com Сегодня, 08:13
Сегодня, 08:13
86
Фото: Pixabay.com

В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 20:33 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Очаг землетрясения находился на глубине 9,2 километра.

Самое читаемое

Наверх