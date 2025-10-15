В Турции зафиксировано землетрясение
Сегодня, 08:13
Фото: Pixabay.com
В Турции зафиксировано землетрясение магнитудой 4 балла, передаёт BAQ.KZ.
Как сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD), подземные толчки зафиксированы в 20:33 по местному времени в районе Сындыргы провинции Балыкесир.
Очаг землетрясения находился на глубине 9,2 километра.
