В Турции землетрясение разрушило 10 зданий, под завалами остаются люди
На месте работают экстренные службы.
В провинции Балыкесир на западе Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,0, в результате которого в городе Сындыргы обрушилось не менее десяти зданий, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Milliyet.
По данным мэра города Серканa Сака, из-под завалов спасли четверых человек, однако как минимум двое остаются под обломками. На месте работают спасатели и сотрудники экстренных служб.
Толчки произошли в 19:55 по местному времени и длились около 20–30 секунд. Местные жители сообщили, что в квартирах раскачивались люстры и мебель, некоторые выбежали на улицу. Приложения на смартфонах предупредили о стихии за несколько секунд до начала.
Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) уточнило, что эпицентр находился в районе Сындыргы, очаг — на глубине 11 км. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что все экстренные службы приведены в готовность, а ситуация находится под контролем.
На опубликованных кадрах видны разрушенные здания и последствия землетрясения.
