В Тяньцзине стартует саммит ШОС
Участники заседания Совета глав государств – членов ШОС сделали совместное фото.
Сегодня, 07:32
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:32Сегодня, 07:32
180Фото: Акорда
В конференц-центре "Мэйцзян" в Тяньцзине состоялась совместная фотосессия участников заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.
В ближайшее время здесь стартует саммит ШОС.
Самое читаемое
- Билеты на "Кайрат" – "Реал" в Алматы: сколько будут стоить?
- "Парень со двора": как вратарь из Атырау покорил Европу и стал героем Казахстана
- Урожай-2025: костанайские аграрии обеспокоены непогодой и низкими ценами
- "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
- Под Шымкентом археологи нашли уникальные артефакты бронзового века