В конференц-центре "Мэйцзян" в Тяньцзине состоялась совместная фотосессия участников заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, передает BAQ.KZ со ссылкой на Акорду.

В ближайшее время здесь стартует саммит ШОС.