В Уфе открылась международная выставка о духовном наследии Туркестана и Яссауи
Экспозиция будет работать до 3 августа 2025 года
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10 июля в Национальном музее Республики Башкортостан состоялось открытие международной выставки "Древний Туркестан и наследие Яссауи". Экспозиция подготовлена Национальным историко-культурным музеем-заповедником "Әзірет Сұлтан", передает BAQ.KZ.
"На выставке, организованной в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева по популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан представлены редкие предметы из городищ и курганов Туркестанского оазиса, рукописные труды Ходжи Ахмеда Яссауи и его последователей, а также средневековые нумизматические реликвии и керамические изделия, архитектурные элементы, фотоматериалы, отражающие облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, построенного по приказу Эмира Тимура", - говорится в сообщении ведомства.
Посетители также смогут узнать о влиянии учения Яссауи на мусульман Поволжья и Урала, в частности на деятельность Хусейн-бека - улема и кади XIV века, чья гробница находится на территории современного Башкортостана.
Экспозиция будет работать до 3 августа 2025 года.
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