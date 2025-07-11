10 июля в Национальном музее Республики Башкортостан состоялось открытие международной выставки "Древний Туркестан и наследие Яссауи". Экспозиция подготовлена Национальным историко-культурным музеем-заповедником "Әзірет Сұлтан", передает BAQ.KZ.

"На выставке, организованной в соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева по популяризации наследия Ходжи Ахмеда Яссауи, при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан представлены редкие предметы из городищ и курганов Туркестанского оазиса, рукописные труды Ходжи Ахмеда Яссауи и его последователей, а также средневековые нумизматические реликвии и керамические изделия, архитектурные элементы, фотоматериалы, отражающие облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи, построенного по приказу Эмира Тимура", - говорится в сообщении ведомства.

Посетители также смогут узнать о влиянии учения Яссауи на мусульман Поволжья и Урала, в частности на деятельность Хусейн-бека - улема и кади XIV века, чья гробница находится на территории современного Башкортостана.

Экспозиция будет работать до 3 августа 2025 года.