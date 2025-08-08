В Казахстане официально стартовали подготовительные работы к строительству первой в истории страны атомной электростанции. Церемония прошла вблизи посёлка Улькен Алматинской области и ознаменовала собой начало инженерно-изыскательского этапа, который определит ключевые параметры будущей АЭС. Об этом сообщает корреспондент BAQ.KZ из Алматы.

Торжественная церемония прошла при участии председателя Агентства по атомной энергии РК Алмасадама Саткалиева, генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачёва, а также других официальных лиц.

Как отметил Алмасадам Саткалиев, данное мероприятие символизирует начало одного из ключевых этапов подготовки к строительству АЭС — инженерно-изыскательских работ. По его словам, от этого этапа зависит не только точное расположение и конфигурация станции, но также её безопасность, надёжность и экономическая эффективность.

"Проект строительства АЭС получил широкую общественную поддержку. В прошлом году на республиканском референдуме более 70% граждан Казахстана проголосовали в пользу этой инициативы. Особенно показателен пример села Үлкен: там на голосование пришли 97% жителей, из которых около 90% высказались "за", — подчеркнул глава агентства.

По информации Саткалиева, общий объём инвестиций в проект составляет порядка 14–15 миллиардов долларов, ещё около 1 миллиарда будет направлено на строительство социальной и современной инфраструктуры в регионе.

Особое внимание, по его словам, уделяется участию отечественных предприятий и научно-исследовательских организаций. Это позволит не только развивать местную промышленность, создать тысячи новых рабочих мест, но и продвинуть казахстанскую ядерную науку на международный уровень.

"АЭС — это стратегический проект, который обеспечит развитие атомной отрасли, индустриально-инновационное развитие и долгосрочный экономический рост страны", — подчеркнул Саткалиев.

В рамках церемонии также начались буровые работы по забору проб грунта. Образцы в специальной капсуле будут переданы российской стороне для проведения дальнейших исследований.

Напомним, ранее был представлен макет первой атомной электростанции в Казахстане.