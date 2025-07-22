22 июля 2025 года во всех регионах Улытауской области прошли масштабные экологические мероприятия в рамках общенациональной программы "Таза Қазақстан". Целью акции стало укрепление экологической культуры, формирование бережного отношения к природе и улучшение состояния окружающей среды, передает BAQ.KZ.

В Жезказгане активные горожане, в том числе молодёжь, провели работы по поливу деревьев и рыхлению почвы на площади "Алғашқы құрылысшылар алаңы". Участники отметили важность регулярного ухода за зелеными насаждениями.

В Сатпаеве молодежь организовала поэтическую акцию на тему экологии и провела благоустроительные работы в детской спортивно-оздоровительной зоне.

В Каражале, Жанаарке и Улытауском районе прошли акции "Чистый город" и "Чистый район". Волонтеры, коммунальные службы и местные жители очищали улицы, скверы и дворы. Также проводилась разъяснительная работа о необходимости экологического воспитания и сортировки отходов.

В Каражале и Жайреме молодежь раздавала брошюры с практическими советами по защите окружающей среды. В Улытауском районе с раннего утра сотрудники акимата, молодежь и жители очищали территорию "Ембулак".

С начала года в рамках "Таза Қазақстан" в регионе проведено 11 крупных субботников. Еженедельно проходят акции "Чистый четверг". В мероприятиях уже приняли участие более 40 тысяч человек. Вывезено свыше 3 500 тонн мусора.