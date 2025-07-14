В регионе разгорается антикоррупционный скандал: главный специалист акимата города Сатпаев уволен с государственной службы после выявления серьезных нарушений антикоррупционного законодательства, передает BAQ.KZ.

Согласно Закону Республики Казахстан "О противодействии коррупции", чиновникам запрещено участие в азартных играх и пари, особенно с использованием интернета и телекоммуникационных сетей. Однако, как выяснилось в ходе проверки, госслужащий систематически нарушал эти правила.

Прокурорский надзор выявил, что чиновник активно пользовался платформами "1XBET" и "OLIMPBET", совершая ставки на общую сумму около 16 миллионов тенге. Официальную информацию предоставили сами букмекерские компании, что стало ключевым доказательством в расследовании.

По итогам рассмотрения акта прокурорского реагирования было принято решение об увольнении сотрудника с занимаемой должности. Этот случай стал ярким напоминанием о неотвратимости ответственности за коррупционные проступки и о том, что даже высокотехнологичные формы нарушения закона не остаются незамеченными.