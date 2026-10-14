В Уральске голый мужчина забрался на газовую трубу: суд арестовал его на 20 суток

В Уральске мужчина без одежды забрался на газовую трубу между первым и вторым этажами жилого дома. Испуганные очевидцы вызвали полицию, передает BAQ.KZ со ссылкой на издание «Мой город».

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что мужчина находился под воздействием наркотических веществ. Медицинское освидетельствование подтвердило употребление каннабиноидов и опиоидов. Он отказывался спускаться, вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

В суде мужчина признал свою вину, однако объяснить причины своего поступка внятно не смог.

По решению суда его арестовали на 20 суток за мелкое хулиганство и появление в общественном месте в состоянии опьянения. Кроме того, на шесть месяцев ему запретили употреблять алкоголь и наркотические вещества.