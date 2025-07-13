В Уральске военнослужащие Национальной гвардии МВД РК помогли вернуть маленького мальчика родителям, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл в районе педагогического института во время патрулирования. Наряд воинской части 5517 заметил ребёнка, который находился на улице один, без сопровождения взрослых.

Малыша посадили в патрульный автомобиль и доставили в полицию, где начался поиск его семьи.

"Ребенок был сильно напуган, что потерял своих родных, но быстро пошёл на контакт. Главное было - обеспечить его безопасность и как можно скорее найти родителей", - рассказал лейтенант Саламат Ануаров.

Благодаря оперативным действиям военнослужащих, мальчика удалось быстро вернуть родителям.