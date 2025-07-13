В Уральске гвардейцы вернули потерявшегося ребенка родителям
Малыша обнаружили на улице без сопровождения взрослых
Сегодня, 03:15
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Сегодня, 03:15Сегодня, 03:15
53Фото: Нацгвардии МВД РК
В Уральске военнослужащие Национальной гвардии МВД РК помогли вернуть маленького мальчика родителям, передает BAQ.KZ.
Инцидент произошёл в районе педагогического института во время патрулирования. Наряд воинской части 5517 заметил ребёнка, который находился на улице один, без сопровождения взрослых.
Малыша посадили в патрульный автомобиль и доставили в полицию, где начался поиск его семьи.
"Ребенок был сильно напуган, что потерял своих родных, но быстро пошёл на контакт. Главное было - обеспечить его безопасность и как можно скорее найти родителей", - рассказал лейтенант Саламат Ануаров.
Благодаря оперативным действиям военнослужащих, мальчика удалось быстро вернуть родителям.
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