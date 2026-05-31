В Уральске мужчина украл автомобиль соседа с помощью эвакуатора

В Уральске полицейские раскрыли кражу автомобиля, совершённую с использованием эвакуатора.

По данным полиции, 31-летний житель областного центра заметил во дворе жилого дома автомобиль «Toyota Camry» с незапертой дверью. Воспользовавшись ситуацией, он вызвал эвакуатор и вывез транспортное средство стоимостью около 8,5 млн тенге.

Похищенный автомобиль был обнаружен сотрудниками полиции на окраине города и возвращён законному владельцу. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Его действия зафиксировали камеры видеонаблюдения Центра оперативного управления.

Также в ведомстве напомнили гражданам о необходимости внимательно относиться к сохранности имущества и соблюдать базовые меры безопасности, включая обязательное закрытие автомобиля и использование противоугонных средств.