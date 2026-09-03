В Уральске оправдали обвиняемого в гибели 11-летнего мальчика

В Уральске суд оправдал Бауыржана Алтаякова по делу о гибели 11-летнего Нурамирa Сапарбекова, которого в 2022 году насмерть придавило футбольными воротами на спортивной площадке. Трагедия произошла 27 июля 2022 года. Спортивная площадка находилась на балансе СК «Орал». Алтаяков на тот момент занимал должность заведующего спортивными площадками клуба.

В суде прокурор просил назначить ему 4 года и 8 месяцев лишения свободы. Однако 1 сентября судья Уральского городского суда Абадан Мамыров признал Алтаякова невиновным и оправдал его за отсутствием состава уголовного правонарушения. Суд также выявил нарушения при расследовании дела. По словам судьи, следователи неоднократно прерывали сроки досудебного расследования по формальным основаниям, в том числе указывали на назначение экспертиз, которые фактически не направлялись.

В адрес департамента полиции, прокуратуры и акимата Западно-Казахстанской области суд вынес частные постановления. Акимату поручено проверить все спортивные площадки региона на предмет безопасности. Отец погибшего мальчика Айбулат Есеналиев с решением суда не согласен и намерен обжаловать его в апелляционной инстанции.