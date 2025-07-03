В Уральске отменён незаконный штраф в 33 млн тенге для инвестора
Неожиданная победа инвестора.
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Прокуратура города Уральск успешно защитила права компании АО "Конденсат", реализующей важный инвестиционный проект "Модернизация производства моторных топлив экологического класса К5", передает BAQ.KZ. В ходе проверки выяснилось, что компанию необоснованно привлекли к административной ответственности.
В частности, АО "Конденсат" было оштрафовано на 33 млн тенге за якобы невыполнение требований по репатриации валютной выручки. Однако, как показало дополнительное расследование, компания полностью выполнила обязательства по внешнеэкономическому договору с иностранным контрагентом на сумму свыше 32 млн российских рублей, что эквивалентно более 163 млн тенге, в соответствии с действующим валютным законодательством Казахстана.
В связи с этим прокуратура города Уральск подала апелляцию, в результате которой судебная коллегия Западно-Казахстанского областного суда приняла решение о прекращении производства по делу и отмене штрафа.
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