Прокуратура города Уральск успешно защитила права компании АО "Конденсат", реализующей важный инвестиционный проект "Модернизация производства моторных топлив экологического класса К5", передает BAQ.KZ. В ходе проверки выяснилось, что компанию необоснованно привлекли к административной ответственности.

В частности, АО "Конденсат" было оштрафовано на 33 млн тенге за якобы невыполнение требований по репатриации валютной выручки. Однако, как показало дополнительное расследование, компания полностью выполнила обязательства по внешнеэкономическому договору с иностранным контрагентом на сумму свыше 32 млн российских рублей, что эквивалентно более 163 млн тенге, в соответствии с действующим валютным законодательством Казахстана.

В связи с этим прокуратура города Уральск подала апелляцию, в результате которой судебная коллегия Западно-Казахстанского областного суда приняла решение о прекращении производства по делу и отмене штрафа.