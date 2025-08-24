В Западно-Казахстанской области сотрудники полиции предотвратили аферу и спасли жителя от потери 1,3 млн тенге, передает BAQ.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Инцидент произошёл в одном из торгово-развлекательных центров Уральска. Полицейские заметили мужчину у терминала: он разговаривал по телефону и в спешке вводил данные, находясь в явном волнении. Правоохранители вмешались и предупредили, что на связи могут быть мошенники.

Собеседники по телефону представлялись "Тамарой", а затем "дочкой" и "сыном" мужчины, убеждая его продолжить перевод. Как выяснилось позже, несколько дней подряд злоумышленники звонили мужчине, выдавая себя за сотрудников полиции. Они убеждали, что его деньги находятся под угрозой, и уговаривали снять средства с депозита и перевести их на "безопасный счёт".

Благодаря вмешательству сотрудников полиции удалось вовремя остановить перевод. В регионе сейчас активно ведётся профилактическая работа у банкоматов и терминалов, особенно в местах массового скопления людей. Цель - предупреждать подобные схемы и повышать финансовую грамотность граждан, в первую очередь пожилых.

Полиция напоминает: настоящие правоохранительные органы никогда не требуют перевода денег. При любых подозрительных звонках необходимо обращаться в полицию по номеру 102.