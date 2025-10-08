В Уральске с больницы взыскали более 3 млн тенге за смерть пациентки
45-летняя жительница Уральска была доставлена в одну из местных больниц с острым инфекционным заболеванием. Несмотря на проводимое лечение, её состояние ухудшилось, и через неделю женщина скончалась, передает BAQ.KZ.
После трагедии мать и сестра умершей обратились в суд к областному управлению здравоохранения и больнице с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Истцы утверждали, что смерть близкого человека произошла из-за недобросовестного исполнения медицинскими работниками своих обязанностей и нарушений стандартов оказания помощи.
Проверка, проведённая Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, выявила многочисленные нарушения в диагностике, лечении и наблюдении за пациенткой. В частности, лечащий врач допустил отступления от стандартов, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и фальсификацию медицинской документации.
По итогам разбирательства трое врачей больницы были привлечены к дисциплинарной ответственности за некачественное оказание медицинских услуг. Суд №2 района Байтерек признал наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью пациентки, а также обосновал требования о компенсации морального вреда.
С учётом обстоятельств дела иск был удовлетворён частично: с больницы в пользу матери и сестры умершей взыскано более 3 млн тенге.
