45-летняя жительница Уральска была доставлена в одну из местных больниц с острым инфекционным заболеванием. Несмотря на проводимое лечение, её состояние ухудшилось, и через неделю женщина скончалась, передает BAQ.KZ.

После трагедии мать и сестра умершей обратились в суд к областному управлению здравоохранения и больнице с требованием взыскать компенсацию морального вреда. Истцы утверждали, что смерть близкого человека произошла из-за недобросовестного исполнения медицинскими работниками своих обязанностей и нарушений стандартов оказания помощи.

Проверка, проведённая Департаментом Комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава, выявила многочисленные нарушения в диагностике, лечении и наблюдении за пациенткой. В частности, лечащий врач допустил отступления от стандартов, ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и фальсификацию медицинской документации.

По итогам разбирательства трое врачей больницы были привлечены к дисциплинарной ответственности за некачественное оказание медицинских услуг. Суд №2 района Байтерек признал наличие прямой причинно-следственной связи между действиями медиков и смертью пациентки, а также обосновал требования о компенсации морального вреда.

С учётом обстоятельств дела иск был удовлетворён частично: с больницы в пользу матери и сестры умершей взыскано более 3 млн тенге.