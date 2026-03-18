В Уральске скончался экс-чиновник, подозреваемый в связи с подростком
Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.
Сегодня 2026, 04:19
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
159Фото: Istockphoto
Умер бывший сотрудник районного акимата, который проходил подозреваемым по делу о связи с несовершеннолетней в Уральске, передает BAQ.kz.
По информации Департамента полиции ЗКО, мужчину взяли под стражу в конце февраля. Спустя несколько недель его состояние резко ухудшилось, и он оказался в реанимации областной больницы.
Врачи диагностировали у него тяжёлое поражение печени, а также осложнения, связанные с сахарным диабетом. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.
По факту смерти начато досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что 58-летнего мужчину подозревали в связи с 16-летней девушкой из Аксая. Сначала отец подростка заявлял об изнасиловании, однако позже мать забрала заявление.
