Умер бывший сотрудник районного акимата, который проходил подозреваемым по делу о связи с несовершеннолетней в Уральске, передает BAQ.kz.

По информации Департамента полиции ЗКО, мужчину взяли под стражу в конце февраля. Спустя несколько недель его состояние резко ухудшилось, и он оказался в реанимации областной больницы.

Врачи диагностировали у него тяжёлое поражение печени, а также осложнения, связанные с сахарным диабетом. Несмотря на усилия медиков, мужчина умер, не приходя в сознание.

По факту смерти начато досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что 58-летнего мужчину подозревали в связи с 16-летней девушкой из Аксая. Сначала отец подростка заявлял об изнасиловании, однако позже мать забрала заявление.