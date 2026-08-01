В Уральске открыли железнодорожный вокзал после капитального ремонта

В преддверии профессионального праздника работников железнодорожной отрасли в Уральске состоялось торжественное открытие обновлённого железнодорожного вокзала. После капитального ремонта объект получил современную инфраструктуру и сможет обслуживать до 1800 пассажиров в сутки.

В мероприятии приняли участие аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, управляющий директор АО «НК «Қазақстан темір жолы» по строительству Марат Ескалиев, работники и ветераны отрасли, а также жители и гости региона.

Нариман Турегалиев поздравил железнодорожников с профессиональным праздником и жителей области с открытием вокзала. Он отметил, что работы по обновлению четырёх железнодорожных вокзалов региона проведены по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева по модернизации транспортно-логистической инфраструктуры страны.

В городе Аксае и областном центре объекты были реконструированы. На эти цели из республиканского и местного бюджетов направили 7,6 млрд тенге.

После модернизации на вокзале установили четыре эскалатора и три лифта, а также построили современный конкорс. Предусмотрены комнаты матери и ребёнка, гостиничные помещения и условия для пассажиров с особыми потребностями.

Также полностью обновлены инженерные коммуникации здания. За счёт местного бюджета благоустроена прилегающая территория.

Через железнодорожный вокзал Уральска проходят один международный, три межобластных и два внутриобластных регулярных пассажирских маршрута. Обновлённый вокзал рассчитан на обслуживание до 1800 пассажиров в сутки, через него проходят семь пар поездов.