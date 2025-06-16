В городе Уральск раскрыто и пресечено мошенничество, замаскированное под туристический бизнес, передает BAQ.KZ. Местный житель, зарегистрировав свою мать как индивидуального предпринимателя, организовал фиктивную туристическую компанию. Создавая видимость легальной деятельности, он размещал рекламу в социальных сетях, заключал с клиентами официальные договоры, выдавал фискальные чеки и вел переписку через мессенджеры, вводя граждан в заблуждение и вызывая их доверие.

Жертвами мошенника стали более пятнадцати человек, которым был причинён ущерб свыше 25 миллионов тенге. Обвиняемый был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере в отношении двух и более лиц.

По решению Уральского городского суда, злоумышленнику назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Кроме того, он лишён права заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма на срок семь лет.