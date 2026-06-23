В Уштобе девушку госпитализировали после падения сухой ветки во дворе дома
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В социальных сетях распространилось видео несчастного случая, произошедшего во дворе многоквартирного дома в городе Уштобе (область Жетысу). На кадрах видно, как массивная сухая ветка падает прямо на голову молодой девушке. Пострадавшая осталась в сознании, но получила сильное кровотечение. Прибывшие на место медики скорой помощи оказали ей первую помощь и госпитализировали для дальнейшего обследования.
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Городской акимат Уштобе прокомментировал инцидент, переложив ответственность на обслуживающую дом организацию. Чиновники заявили, что придомовая территория — это общая собственность жильцов, поэтому следить за безопасностью двора и вовремя обрезать сухие ветки обязаны КСК или ОСИ.
В ведомстве подчеркнули, что никаких заявок на выручку аварийных деревьев по этому адресу к ним не поступало. При этом в акимате добавили, что плановая работа по городу ведется — с начала года в Уштобе ликвидировали 128 опасных деревьев на крупных улицах и в скверах. После случившегося чиновники пообещали провести выездную проверку вместе с представителями КСК и принудительно обрезать сухие ветви в этом дворе.
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