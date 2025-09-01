В Усть-Каменогорске частично обрушился мост
На данный момент мост оцеплен, проезд закрыт.
Вчера, 22:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:50Вчера, 22:50
155Фото: instagram.com/ilove_uka
В Усть-Каменогорске частично обрушился Шнайдеровский мост, расположенный на Малой объездной дороге, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Устинка Live".
Еще в ноябре 2023 года в акимате сообщали, что одну из опор сооружения подмыло водой. После этого специалисты провели ремонт, и в марте 2024 года движение по мосту возобновили. Тогда подрядчики убрали строительный мусор и заверили в безопасности объекта.
Однако 1 сентября 2025 года, после обильных дождей и подъема уровня реки Ульба, одна из плит конструкции обрушилась.
"В кратчайшие сроки мост будет восстановлен", - сообщили в акимате Усть-Каменогорска.
На данный момент мост оцеплен, проезд закрыт. Причины инцидента выясняют компетентные органы.
Самое читаемое
- "Кайрат" опроверг слухи о продаже билетов на матч с "Реал Мадридом"
- Личный приём и переговоры на казахском: Си Цзиньпин проявил особое уважение к Токаеву
- 235 детей потерялись на праздновании Дня шахтёра в Караганде
- 1 сентября в разных странах: как отмечают День знаний
- 120 000 зрителей и новый рекорд страны: Караганда грандиозно отпраздновала День шахтёра