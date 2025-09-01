  • 2 Сентября, 00:20
В Усть-Каменогорске частично обрушился мост

На данный момент мост оцеплен, проезд закрыт.

В Усть-Каменогорске частично обрушился Шнайдеровский мост, расположенный на Малой объездной дороге, передает BAQ.KZ со ссылкой на "Устинка Live".

Еще в ноябре 2023 года в акимате сообщали, что одну из опор сооружения подмыло водой. После этого специалисты провели ремонт, и в марте 2024 года движение по мосту возобновили. Тогда подрядчики убрали строительный мусор и заверили в безопасности объекта.

Однако 1 сентября 2025 года, после обильных дождей и подъема уровня реки Ульба, одна из плит конструкции обрушилась.

"В кратчайшие сроки мост будет восстановлен", - сообщили в акимате Усть-Каменогорска.

На данный момент мост оцеплен, проезд закрыт. Причины инцидента выясняют компетентные органы.

