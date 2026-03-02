В Восточно-Казахстанском университете имени Сарсена Аманжолова, состоялась встреча представителей Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!» с научной интеллигенцией, представителями этнокультурных объединений и молодежью. Делегацию возглавила заместитель Премьер-министра – Министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает BAQ.kz.

Участие также приняли депутаты Мажилиса Парламента РК Лукбек Тумашинов и Сергей Пономарев, председатель Федерации профсоюзов Республики Казахстан Сатыбалды Даулеталин, пресс-секретарь Первого канала «Евразия» Полина Шиманская, председатель правления – ректор НАО «ВКУ им. С. Аманжолова» Мухтар Толеген и др.

Обсуждение было посвящено проекту Новой Конституции и предстоящему 15 марта республиканскому референдуму. Зампремьера особо подчеркнула, что речь идет не о точечных изменениях, а о стратегическом выборе дальнейшего пути развития страны.

«Обсуждая сегодня проект новой Конституции, мы не говорим о больших или маленьких поправках. Мы не меняем старое на новое, как это себе представляют некоторые наши критики. И тем более, мы не рассуждаем о необходимости тех или иных правовых или моральных категорий. Во-первых, речь идет о кардинальных переменах в самой траектории развития страны. Причем мы говорим о качестве этого развития. Во-вторых, речь идет о извечности наших национальных ценностей, на вершине которых стоит наша Независимость. Причем отныне мы не просто дорожим ею, а твердо и уверенно защищаем ее. В-третьих, речь идет о чистом в душе и помыслах, высоко образованном в уме, конкурентоспособном в мире поколении казахстанцев. Причем их неотъемлемые права и свободы в нынешнем цифровом веке подкреплены ценностями науки, культуры и инновации. И наконец, речь идет о пересмотре места и роли Нации в современном миропорядке. Причем этот судьбоносный процесс проходит через преемственность всего пройденного пути за всю тысячелетнюю историю нашего народа», - отметила Аида Балаева.

Кроме того, Заместитель Премьер-министра отметила, что концептуальную основу проекта новой Конституции составляют ключевые инициативы Президента, отражающие системный и продуманный подход к ее разработке.

«А тот факт, что концептуальную основу новой Конституции составляют такие ключевые инициативы Президента как «Адал азамат», «Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан», дает нам с вами право назвать Касым-Жомарта Кемелевича главным автором Основного Закона страны. Тем более, Глава государства лично рассматривал каждое предложение, поступающее от общественности, не оставлял без внимания и критику, делая конструктивные выводы. Посему многие принципиальные изменения в Конституции были сформулированы и представлены на рассмотрение Конституционной комиссии им лично», - подчеркнула А.Балаева.

Аким Восточно-Казахстанской области Нурымбет Сактаганов подчеркнул, что проект Новой Конституции стал результатом масштабного общественного диалога и опирается на предложения граждан и экспертного сообщества.

«Проект новой Конституции Республики Казахстан – это результат масштабной, открытой и по-настоящему всенародной работы. Главный Закон страны разработан с учётом предложений граждан, политических партий, общественных организаций, научного и экспертного сообщества», – отметил он.

Далее участникам встречи разъяснили ряд институциональных новелл проекта, включая механизмы общественного участия и вопросы устойчивости системы управления. Депутат Мажилиса Парламента РК Лукбек Тумашинов остановился на исторической преемственности ряда институтов и на задачах обеспечения преемственности власти.

«Название «Құрылтай» – это историческое понятие, уходящее в глубь веков: у нашего народа такие формы совета и согласования были издавна. Что касается института вице-президента, вокруг него было много разговоров, но практика известна многим государствам: у нас этот институт призван обеспечивать устойчивость системы. После формирования «Құрылтая» Президент внесет кандидатуру, и депутаты поддержат ее голосованием; вице-президент будет задействован в отдельных направлениях, в том числе в международных контактах и переговорах, а в случае чрезвычайной ситуации обеспечит преемственность и организацию выборов в установленный срок», – отметил депутат.

Отдельный акцент на площадке университета был сделан на теме человеческого капитала и роли региональных вузов в экономике знаний. Председатель правления – ректор НАО «Восточно-Казахстанский университет им. С. Аманжолова» Мухтар Толеген подчеркнул, что конституционное закрепление приоритета развития человека соответствует запросу на технологическое развитие и конкурентоспособность регионов.

«Конституционная реформа 2026 года – это не просто обновление норм. Это институциональная перезагрузка, отвечающая логике построения Справедливого Казахстана и принципам подотчетности, прозрачности и ответственности власти перед обществом. Закрепление на конституционном уровне приоритета развития человеческого капитала – это стратегический выбор страны. Сегодня образование и наука рассматриваются не только как социальная сфера, а как драйвер экономического роста, технологического суверенитета и региональной конкурентоспособности», – подчеркнул ректор.

В продолжение дискуссии участники встречи отметили, что документ задает стране более четкий ориентир на будущее: в тексте усиливается внимание к развитию человеческого капитала, образованию и науке, инновациям, экологической ответственности и обязанностям перед будущими поколениями.

В завершение встречи участникам были даны разъяснения на все интересующие вопросы.