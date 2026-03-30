В Усть-Каменогорске предприятие оштрафовали на 20 млн тенге за загрязнение воздуха

Превышение по диоксиду серы достигло 3,5 раза.

Сегодня 2026, 17:13
Фото: кадр из видео

В Усть-Каменогорске на металлургическом комплексе ТОО «Казцинк» зафиксированы значительные превышения вредных выбросов — по итогам проверки предприятие оштрафовано почти на 20 млн тенге. Об этом сообщили в департаменте экологии Восточно-Казахстанской области, передает BAQ.KZ.

Проверка была проведена в период неблагоприятных метеорологических условий. Специалисты департамента экологии провели внеплановый контроль на производственных источниках выбросов.

По результатам замеров выявлены превышения нормативов:
— по диоксиду серы — в 3,5 раза;
— по оксиду углерода — в 2 раза;
— по оксиду азота — в 1,5 раза.

В ведомстве отметили, что такие показатели свидетельствуют о недостаточной эффективности работы пылегазоочистного оборудования.

«Оборудование не обеспечивает проектный уровень очистки отходящих газов», — подчеркнули в департаменте.

Кроме того, установлено, что предприятие не соблюдало требования по снижению выбросов в период неблагоприятных погодных условий, что является нарушением условий экологического разрешения.

 
 
 
 
 
По итогам проверки компании назначен административный штраф в размере около 20 млн тенге. Также выдано предписание об обязательном устранении выявленных нарушений.

 

