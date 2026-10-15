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В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории конденсаторного завода

15 Октября 2026, 08:58
АВТОР
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BAQ.KZ 15 Октября 2026, 08:58
15 Октября 2026, 08:58
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Фото: BAQ.KZ

В Усть-Каменогорске на улице Малдыбаева произошел пожар на территории конденсаторного завода.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли двухэтажного складского здания.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня. Площадь возгорания составила 720 квадратных метров.

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