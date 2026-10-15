В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории конденсаторного завода
15 Октября 2026, 08:58
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15 Октября 2026, 08:5815 Октября 2026, 08:58
104Фото: BAQ.KZ
В Усть-Каменогорске на улице Малдыбаева произошел пожар на территории конденсаторного завода.
По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли двухэтажного складского здания.
Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня. Площадь возгорания составила 720 квадратных метров.
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