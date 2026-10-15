В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории конденсаторного завода

В Усть-Каменогорске на улице Малдыбаева произошел пожар на территории конденсаторного завода.

По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось горение кровли двухэтажного складского здания.

Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар удалось локализовать и предотвратить дальнейшее распространение огня. Площадь возгорания составила 720 квадратных метров.