Восточный Казахстан стал центром финального этапа крупнейшего международного ралли "Mongol Rally". Более 300 участников из свыше 20 стран и свыше сотни команд стартовали в Европе и, преодолев десятки тысяч километров, прибыли в Усть-Каменогорск, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

Регион выбран не случайно - богатая природой и историей местность дарит участникам особое вдохновение. Участник из Норвегии Оскар поделился, что дорога до Казахстана оказалась настоящим испытанием:

"Сначала сломался наш двигатель, потом карданный вал. Сломалась подвеска, а затем и топливный бак. Но и это ещё не всё: повредили деталь кузова, как только собрали её обратно, через время сломался багажник на крыше и пару раз отваливалась ось", - вспоминает он.

В этом году гонка оказалась особенно сложной: из 106 команд до финиша добрались лишь 57. Для Восточного Казахстана это событие стало возможностью заявить о себе на международной арене.

"Ваш приезд - это возможность показать миру богатство и красоту нашего края, её культурное наследие, природные ресурсы и гостеприимство наших людей. И это вдохновляет нас делать всё возможное, чтобы наш регион становился всё более открытым и привлекательным для международных туристов и участников спортивных мероприятий", - сказал аким ВКО Нурымбет Сактаганов, приветствуя участников.

В память о визите организаторам гонки вручили сувениры, отражающие историю и культуру Восточного Казахстана.