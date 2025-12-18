В Усть-Каменогорске раскрыли схему хищений на 320 млн тенге
Суд вынес приговор по делу о модернизации уличного освещения в ВКО.
В Усть-Каменогорске вынесен обвинительный приговор по делу о хищении бюджетных средств в рамках проекта модернизации уличного освещения, передает BAQ.KZ.
Суд признал виновными бывшего руководителя АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" Батырбаева Д.Б., а также Халитова Ю.Г. и Папышева Н.Т.
Как установлено в ходе судебного разбирательства, в 2019 году был запущен проект "Модернизация систем уличного освещения г. Усть-Каменогорск и г. Семей". Он предусматривал замену старых осветительных приборов на энергоэффективные светодиодные лампы с целью существенной экономии электроэнергии и улучшения качества освещения в городах.
Вместе с тем в рамках реализации проекта подозреваемыми была завышена стоимость оборудования и выполненных работ на общую сумму 320 млн тенге. Эти действия квалифицированы как хищение бюджетных средств.
Кроме того, судом установлено, что с целью легализации преступных доходов бывший руководитель АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО" зарегистрировал на доверенное лицо товарищество с ограниченной ответственностью. Указанное ТОО использовалось в качестве субподрядной организации для обналичивания денежных средств через фиктивные договоры.
Приговором суда Батырбаеву Д.Б., Халитову Ю.Г. и Папышеву Н.Т. назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы. Суд также удовлетворил гражданский иск по делу.
В доход государства конфисковано имущество, приобретённое на преступные средства, включая земельный участок с жилым домом и автовышку. Приговор суда вступил в законную силу.
