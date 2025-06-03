В специализированном административном суде Усть-Каменогорска рассмотрено дело в отношении местного жителя, установившего на свой автомобиль световые сигналы, схожие с полицейскими, передает BAQ.KZ. Нарушитель признал, что сделал это не для того, чтобы выдавать себя за силовика, а ради эффектной рекламы.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, гражданин А. оснастил свой автомобиль марки Changan UNI-V стробоскопами, не имея на то соответствующего разрешения. Тем самым он нарушил пункт 3.15 Правил дорожного движения, которые строго регулируют использование специальных световых и звуковых сигналов.

На суде нарушитель пояснил, что установка световых устройств была задумана исключительно в рекламных целях - для привлечения внимания к автомобилю. Тем не менее, по закону, использование таких сигналов без официального разрешения строго запрещено.

Факт правонарушения был зафиксирован сотрудниками полиции, подтвержден видеозаписями, фотографиями и другими материалами дела. В итоге суд признал гражданина А. виновным по части 2 статьи 603 Кодекса об административных правонарушениях РК и назначил штраф в размере 20 МРП. С учетом признания вины и смягчающих обстоятельств, сумма штрафа была снижена на 30% и составила 68 810 тенге.

Постановление вступило в законную силу.