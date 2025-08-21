Вечером 20 августа на улице Карбышева в Усть-Каменогорске произошла трагедия — трёхлетний мальчик выпал из окна квартиры на шестом этаже. Ребёнок упал на козырёк кафе, расположенного на первом этаже здания, передает BAQ.KZ.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции, спасатели и медики. Спасатели помогли аккуратно спустить пострадавшего вниз, после чего ребёнка госпитализировали в Центр матери и ребёнка.

"Мальчик трёх лет. Диагноз: политравма, черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга. Находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии. Врачи борются за его жизнь, состояние крайне тяжёлое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", — сообщили в пресс-службе Управления здравоохранения ВКО.

Правоохранительные органы начали досудебное расследование. Полиция выясняет, при каких обстоятельствах ребёнок оказался у открытого окна и кто несёт ответственность за случившееся.