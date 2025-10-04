В Усть-Каменогорске во время движения загорелся автомобиль марки Volkswagen, передает BAQ.KZ со ссылкой на YK.kz.

Как сообщили в ДЧС ВКО, огонь охватил около 1 кв. метра. Прибывшие спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.

Причины пожара устанавливаются.

Ведомство напоминает автовладельцам о необходимости регулярно проходить техосмотр, следить за исправностью электропроводки и доверять ремонт только специалистам. Также важно иметь при себе исправный огнетушитель.

При признаках возгорания необходимо немедленно звонить по номеру 112.