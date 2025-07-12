В Самарканде 16-летняя девушка скончалась после хирургического вмешательства в ЛОР-отделении областной больницы, передает BAQ.KZ со ссылкой на Upl.uz. Прокуратура Узбекистана начала проверку обстоятельств смерти.

По информации издания, школьница, которая постоянно проживала и училась за границей, приехала в Самарканд на каникулы к бабушке. Из-за проблем с дыханием семья приняла решение о проведении операции на носу. Процедура прошла 1 июля — девушку сопровождала бабушка. По словам родственницы, спустя несколько часов после начала операции ей сообщили, что пациентка не пришла в себя. Позже в операционную вошла бригада врачей с аппаратурой, после чего девушку вынесли на носилках с подключением к кислороду. Бабушка уверена, что внучка уже была мертва и предполагает, что причиной смерти могла стать врачебная ошибка.

Родственники считают, что у пациентки в дыхательных путях застрял тампон, что привело к удушью. В самой больнице подтвердили факт ухудшения состояния девушки и её смерти, однако детали пока не раскрываются. Прокуратура Самаркандской области назначила судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Также проводится доследственная проверка и служебная оценка действий медперсонала.