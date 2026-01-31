  • 1 Февраля, 00:26

В Узбекистане произошел взрыв в многоквартирном доме

вспышка произошла из-за утечки газа.

Вчера, 23:34
Фото: Pixabay.com

В Бухарской области Узбекистана произошел взрыв в многоквартирном здании. Об этом сообщает портал Kun.uz, передаёт BAQ.KZ.

В результате инцидента обрушилась часть 2-этажного жилого дома. На место происшествия прибыли ответственные лица, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители других экстренных служб.

По предварительным данным, вспышка произошла из-за утечки газа при использовании газовой плиты. В результате 2 человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Погибших нет.

