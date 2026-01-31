В Узбекистане произошел взрыв в многоквартирном доме
вспышка произошла из-за утечки газа.
Вчера, 23:34
127Фото: Pixabay.com
В Бухарской области Узбекистана произошел взрыв в многоквартирном здании. Об этом сообщает портал Kun.uz, передаёт BAQ.KZ.
В результате инцидента обрушилась часть 2-этажного жилого дома. На место происшествия прибыли ответственные лица, подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям и представители других экстренных служб.
По предварительным данным, вспышка произошла из-за утечки газа при использовании газовой плиты. В результате 2 человека получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Погибших нет.
