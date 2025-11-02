В Узбекистане одобрили закон, который впервые регулирует использование искусственного интеллекта и вводит наказание за его незаконное применение, передает BAQ.KZ cо ссылкой на Anhor. Теперь за злоупотребление ИИ — например, за обработку или распространение персональных данных без согласия — грозят штрафы и даже арест.

Сенат Олий Мажлиса принял поправки в ряд законов, включая закон "Об информатизации". В документе впервые появилось официальное определение понятия "искусственный интеллект" и прописаны правила его использования. Нарушителям, которые используют ИИ в обход закона, грозят штрафы от 50 до 100 базовых расчетных величин, административный арест до 15 суток и конфискация техники.

Кроме того, контент, созданный с помощью нейросетей, должен будет иметь специальную маркировку. Закон также запрещает принимать решения, влияющие на права человека, исключительно на основании алгоритмов — без участия человека. По мнению сенаторов, новые нормы создают правовую основу для безопасного развития технологий и повышают доверие к цифровым сервисам. Документ уже направлен на подпись президенту.