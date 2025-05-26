В селе Узынагаш Жамбылского района Алматинской области зафиксирован серьезный инцидент с участием несовершеннолетних. По информации из отдельных источников, ранее судимый подросток по имени Т. подозревается в нанесении нескольких ножевых ранений другому несовершеннолетнему — З., передает BAQ.KZ.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение. Его состояние не уточняется.

По факту покушения на убийство в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное дело. В полиции уточнили, что расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Республики Казахстан. Орудие преступления и другие вещественные доказательства на месте происшествия обнаружены не были, пишут в соцсетях.

В настоящее время местонахождение подозреваемого не установлено, полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия. Ведется досудебное расследование.

"Полиция осуществляет комплекс следственных и оперативных действий, направленных на всестороннее и объективное установление всех обстоятельств произошедшего. Виновный будет привлечён к ответственности в соответствии с законом", — сообщили в департаменте полиции Алматинской области. "Органами уголовного преследования проводятся все необходимые следственные действия", — добавили в акимате Жамбылского района.

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