В Варшаве задержали 16-летнего подростка после угроз в адрес учеников и сотрудников школы

В Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, которого подозревают в угрозах убийством одноклассникам и представителям администрации школы. Инцидент произошёл в районе Урсынув.

Как сообщили в полиции, администрация учебного заведения обратилась к властям после получения информации о возможной угрозе нападения со стороны одного из учеников. Подростка задержали непосредственно на территории школы.

Во время проверки у него изъяли телефон. По данным правоохранительных органов, в устройстве обнаружили материалы, указывающие на пропаганду фашистской идеологии. Кроме того, в социальных сетях подростка были опубликованы фотографии, на которых он запечатлён с ножом и предметами, похожими на оружие.

В полиции также сообщили, что расследование касается угроз совершения преступления и содержимого телефонных разговоров. Кроме того, проверяется подозрение в совершении несовершеннолетним действий сексуального характера.

Семейный суд постановил временно поместить подростка в центр содержания несовершеннолетних сроком на три месяца. Во время допроса он заявил, что его слова были неудачной шуткой и что он не собирался никому причинять вред.

Ранее в Польше задержали ещё троих подростков по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки.