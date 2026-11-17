В Варшаве задержали 16-летнего подростка после угроз в адрес учеников и сотрудников школы
Подростка временно поместили в центр содержания несовершеннолетних на три месяца.
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В Варшаве задержали 16-летнего гражданина России, которого подозревают в угрозах убийством одноклассникам и представителям администрации школы. Инцидент произошёл в районе Урсынув.
Как сообщили в полиции, администрация учебного заведения обратилась к властям после получения информации о возможной угрозе нападения со стороны одного из учеников. Подростка задержали непосредственно на территории школы.
Во время проверки у него изъяли телефон. По данным правоохранительных органов, в устройстве обнаружили материалы, указывающие на пропаганду фашистской идеологии. Кроме того, в социальных сетях подростка были опубликованы фотографии, на которых он запечатлён с ножом и предметами, похожими на оружие.
В полиции также сообщили, что расследование касается угроз совершения преступления и содержимого телефонных разговоров. Кроме того, проверяется подозрение в совершении несовершеннолетним действий сексуального характера.
Семейный суд постановил временно поместить подростка в центр содержания несовершеннолетних сроком на три месяца. Во время допроса он заявил, что его слова были неудачной шуткой и что он не собирался никому причинять вред.
Ранее в Польше задержали ещё троих подростков по подозрению в подготовке теракта с использованием взрывчатки.
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